A poco più di un mese di distanza dalla vittoria non esaltante di Roma, Novak Djokovic torna a battere il connazionale Filip Krajinovic, con lo stesso punteggio, 7-6(6) 6-3, ma questa volta offrendo una prestazione decisamente migliore. Un buon esordio a Vienna, in un torneo che non lo vedeva presenziare dal lontano 2007.

Krajinovic si è visto annullare un set-point al tie-break dopo aver inutilmente servito per chiudere il primo parziale al decimo gioco. Saldo winner/unforced ampiamente positivo per entrambi, in particolare per il numero 1 del mondo che ha chiuso con un rispettabilissimo 39-27. Merito anche della superficie che gli ha suggerito di limitare decisamente il numero delle smorzate.

Il connazionale si arrende con onore per l’amichevole abbraccio a rete finale. Un paio di ore di gioco dunque positive per Djokovic, in attesa del prossimo turno con Borna Coric, contro il quale non ha perso alcun set nelle tre sfide passate. Il Djoker è a una sola vittoria dal finire la stagione 2020 in cima al ranking ATP per la sesta volta ed eguaglierebbe così il record di Pete Sampras, già superato invece per il numero di settimane da numero 1 ATP: "Sampras è stato il mio idolo nell’infanzia, sarebbe fantastico condividere con lui questo record".

