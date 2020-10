Lorenzo Sonego sarà nel tabellone principale dell’ATP di Vienna (Austria). Sul cemento austriaco il giocatore piemontese aveva mancato la qualificazione al main drawn per via della sconfitta nel turno finale contro lo sloveno Aljaz Bedene con il punteggio di 2-6 6-4 5-7. Per sua fortuna, però, sono arrivati i forfait di alcuni tennisti già inseriti nel tabellone, ovvero dell’argentino Diego Schwartzman e dell’australiano Alex de Minaur, finalisti rispettivamente a Colonia II (Germania) e ad Anversa (Belgio).