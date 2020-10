Comincia nel migliore dei modi l'avventura di Jannik Sinner all' Atp 500 di Vienna . L'azzurro, in tabellone con una wild card, si sbarazza di un avversario per nulla banale come Casper Ruud (n.27 del mondo), battuto per 7-6(2) 6-3 in un'ora e 47 minuti di buon tennis. Al secondo turno, il nativo di Sesto Pusteria sfiderà Andrey Rublev , testa di serie numero 5 del torneo.

Una partita in cui Sinner ha sempre avuto in mano il pallino del gioco, nel bene e nel male. Insuperabile per il norvegese sulla diagonale di rovescio e nel braccio di ferro da fondocampo, in progressione in risposta nel corso del match. Dopo un avvio equilibrato, Ruud rimane saldamente in partita per tutto il primo parziale, beneficiando di anche un set point su gentile omaggio di Sinner (doppio fallo sanguinoso). Ma Jannik alza sempre l'asticella nei momenti topici. Vedi il servizio vincente per portare il set al tiebreak e il tiebreak stesso, straordinario e dove non c'è storia.