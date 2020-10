A svettare è proprio Novak Djokovic, che torna in Austria a distanza di tredici anni dall’ultima volta, quando vinse il torneo contro Stan Wawrinka. Il numero 1 al mondo (al ritorno in campo dopo il ko al Roland Garros) usufruisce di una wild card e sfrutta al meglio il regolamento per i punteggi in classifica, che permette in un torneo di conservare il miglior risultato fra lo scorso anno e questo: il serbo può ‘snobbare’ Parigi-Bercy, essendo sicuro di mantenere i punti per la vittoria in Francia nel 2019 e aumentare così il suo bottino nei confronti di Rafa Nadal. Dietro di lui dei nomi davvero di lusso per un 500: Daniil Medvedev, per uscire dal brutto periodo di una sola vittoria in quattro partite nell’ultimo mese torna finalmente sul cemento, Dominic Thiem, vincitore lo scorso anno, Stefanos Tsitsipas, vincitore al Roland Garros, e vari tennisti alla ricerca di punti per l’accesso alle Finals come Andrey Rublev (vicinissimo alla qualificazione), Diego Schwartzman, Gael Monfils e Denis Shapovalov. Nel mezzo, tanti giocatori fastidiosissimi come Stan Wawrinka, Pablo Carreno Busta, David Goffin e i due finalisti del 2018, il caduto in disgrazia Kevin Anderson e il giapponese Kei Nishikori. Insomma, ben otto dei primi 12 della classifica ATP sono a Vienna.