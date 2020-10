Lorenzo Sonego, a meno di un ripescaggio come lucky loser, non disputerà il tabellone principale del torneo ATP 500 di Vienna. Il torinese è stato infatti sconfitto dallo sloveno Aljaz Bedene, cliente non semplice sul veloce indoor (quest’anno ha battuto a Rotterdam il greco Stefanos Tsitsipas). 6-2 4-6 7-5 il punteggio a favore del trentunenne di Lubiana, che guadagna dunque il quarto main draw nella capitale austriaca: curiosamente, anche in due delle tre precedenti partecipazioni (2011 e 2019) aveva passato il tabellone cadetto.

Il primo set, dopo un iniziale equilibrio e un unico game ai vantaggi, il secondo (con Bedene al servizio), vede Sonego cedere temporaneamente di fronte allo sloveno, che vince tutti i tre giochi dal quinto al settimo, sempre ai vantaggi e convertendo due delle tre palle break a sua disposizione, mentre l’italiano non riesce a trasformare le due che lo avrebbero riportato sul 3-3 (e non è nemmeno particolarmente aiutato dal servizio). Bedene porta a casa il primo parziale per 6-2 a suon di ace e buone prime.

Le cose cambiano nel set successivo, con Sonego che riesce a darsi la spinta per salire sul 3-1; nel game successivo, però, parte con due doppi falli e cede di nuovo il servizio a 15. L’azzurro sventa poi una chance del 4-3 a favore di Bedene con un ace, ed è proprio il fondamentale di inizio gioco per eccellenza a tradire lo sloveno, che lo commette sul 30-15 nel decimo gioco, che si rivela anche essere quello del break che vale il parziale al numero 3 d’Italia.

Dopo un periodo di calma relativa, nella seconda metà del set decisivo si accende la miccia: Sonego si vede annullare tre chance di fila per il 4-2 e servizio, lo perde a 30, ma lo recupera subito a 0. Sul 5-4 il torinese va per tre volte a due punti dal match, ma Bedene riesce in qualche modo a salvarsi e a forzare prima il 5-5 e poi una palla break nel game successivo, che trasforma vincendo il game a 30 e andando a servire per chiudere, cosa che fa senza più concedere un punto.

Qualche dato in numeri: 11 ace e 5 doppi falli per Bedene (3-3 Sonego), con simili percentuali di prime in campo (59%-58%), ma più punti vinti sulla prima da parte dello sloveno (71%-60%).

