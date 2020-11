Lorenzo Sonego si gode la standing ovation di Vienna. Non è uno scherzo, ma il giusto omaggio al finalista di un ATP 500 esaltante per il torinese fino all'ultimo atto, dove a vincere è stato semplicemente il tennista più costante del 2020: Andrey Rublev.

Sembra un paradosso ma non lo è perché in questo anno così particolare, il russo ha trovato quella continuità che gli mancava per tradurre in titoli un talento mai in discussione. Vienna è il quinto trionfo stagionale del russo di nonna austriaca (Davydenko nel 2009 l'ultimo connazionale a fare altrettanto) dopo Doha, Adelaide, Amburgo e San Pietroburgo.

Sonego viene tradito dal dritto nel quinto gioco e subisce il primo allungo di Rublev che al servizio non concede neanche un quindici fino al game del 5-3. Il torinese ha due palle-break sul 4-5, ma il russo le annulla da campione ottenendo il massimo anche dalla seconda di servizio per chiudere il primo parziale in 37 minuti.

Nel secondo, Sonego ha il merito di resistere ma Rublev resta sempre centrato, fa valere una prevedibile superiorità sul rovescio e continua a servire benissimo: su 38 game nel torneo ne ha conquistati 38. Un en-plein reso letale dal nono gioco quando l'azzurro alza bandiera bianca e cede la battuta per la seconda volta.

Sonego e Rublev - ATP Vienna - 2020 Credit Foto Getty Images

Rublev lustra la bacheca (settimo sigillo in carriera) e si gode i suoi primati: cinque titoli nel 2020, nessuno come lui - superato Djokovic, eguagliato come numero di partite vinte nell'anno solare (39) -, terzo trionfo di fila in un ATP 500 frutto di 15 successi per una striscia di 19 vittorie e una sola sconfitta da Amburgo e soprattutto il pass per le ATP Finals.

Di contro Lorenzo Sonego chiude una settimana comunque indimenticabile, culminata con il successo storico su Djokovic. Non doveva nemmeno esserci dopo il ko con Bedene nelle qualificazioni, ma da lucky loser grazie al forfait di Schwartzman ha dimostrato di essere all'altezza di un ATP 500 mai così ricco di stelle: ora sarà il numero 32 del mondo (best ranking).

Numero di titoli nel 2020

5: Rublev

4: Djokovic

2: Nadal

2: Zverev

2: Humbert

2: Garin

2: Monfils

