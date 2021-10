Andy Murray ha riaperto le chance di qualificazione alle Finals per l’altoatesino, . In conferenza stampa però il britannico, come riportato da Ubitennis, ha parlato della situazione nella quale è stato coinvolto: Ieri era stato un vero e proprio alleato per l’Italia del tennis e soprattutto per Jannik Sinner. Con la vittoria nel primo turno dell’ATP di Vienna, infatti, estromettendo dal torneo il polacco Hubert Hurkacz . In conferenza stampa però il britannico, come riportato da, ha parlato della situazione nella quale è stato coinvolto:

L’Italia esprime tanta passione per il nostro sport in questo momento storicoè una grande occasione quella di avere due giocatori a Torino. Jannik, è un ragazzo e giocatore super, ma personalmente da inglese preferirei vedere alle Finals il mio connazionale Cameron Norrie. Ho visto come Sinner ha vinto alla grande il torneo di Anversa, è molto giovane ma sta vivendo la sua migliore stagione. È un fantastico colpitore, molto pulito da fondo campo. Ha grandi capacità di movimento e le condizioni indoor lo esaltano, anche se a lui comunque piace giocare su tutte le superfici. Penso che il suo gioco si adatti molto bene alle condizioni indoor, anche se riesce ad esprimersi bene un po’ ovunque. Forse solo sull’erba non si trova del tutto a suo agio, potrebbe servirgli un po’ più di tempo per abituarsi“.

Ad

Tennis “Sinner, mi regali il cappello?” Poi la sorpresa al piccolo tifoso 13 ORE FA

Sinner: "Mi sentivo alla grande, ora vediamo gli altri tornei"

ATP, Vienna Sinner vede Torino: "È nella mia mente, ma penso solo a giocare" 13 ORE FA