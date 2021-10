Si chiama Carlos Alcaraz il primo semifinalista dell'ATP 500 di Vienna. Il tennista spagnolo, dopo oltre 2 ore e mezza di lotta, ha superato Berrettini con il punteggio di 6-1, 6-7, 7-6. Qualche errorino di troppo per Matteo, che dopo un primo set passato in letargo, è tornato di prepotenza e ha messo in riga la furia dello spagnolo. Nel finale, però, i dettagli gli sono costati l'accesso tra i magnifici quattro.

Alcaraz raggiunge la sua prima semifinale in un torneo ATP 500 (tennis tv)

Il commento

Sono stati 150-e-passa minuti molto divertenti quelli che ci hanno fatto vivere sul centrale di Vienna Carlos Alcaraz e Matteo Berrettini.

Il primo set, finito 6-1, è stato tutto di marca spagnola. Con un'aggressività e una ferocia degne dei migliori predatori, mixate ad una lucidità da scacchista, il 18enne di El Palmar ha soffocato Berrettini e lo ha costretto a 20 minuti (questa la durata del set) da sparring partner.

Poi, però, piano piano, Matteo ha deciso di entrare in partita. Carburando lentamente, come un tir a benzina, ha messo a posto il servizio - facendo salire il numero di ace e prime vincenti - e ha sfruttato la veemenza di Alcaraz a suo vantaggio. Con qualche taglio in più e qualche accortezza difensiva, il numero 7 del ranking ha salvato quattro palle break ed ha portato la contesa al tie-break. Lì, con tutta la pressione addosso, ha giocato d'esperienza e ha pareggiato la partita.

Nell'ultimo set, con l'inerzia che si era palesemente trasferita dalla Spagna all'Italia, Alcaraz ha piazzato il break a sopresa, salvo perdersi in bicchier d'acqua e regalare la chance del controbreak a Matteo. Sul 4-4, con la tensione che pompava a mille, si è arrivati al secondo tie-break di giornata. Berrettini lo ha giocato bene, ma Carlos Alcaraz ha preso il mini-break subito e lo ha conservato fino al fischio finale.

Nel complesso una buona partita per Matteo, che ha giocato alla pari con un ragazzo che promette benissimo. L'unico rammarico è per quel primo set, perché con un approccio più reattivo poteva finire diversamente.

Berrettini festeggia la Laver Cup insieme ai compagni del Team Europe

