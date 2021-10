Jannik Sinner ha conquistato l’accesso in semifinale nel torneo ATP 500 di Vienna dopo aver battuto il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 7-5 6-1. Il nostro connazionale si prepara ora per la semifinale che si svolgerà quest’oggi contro l’americano Frances Tiafoe.

Il nativo di San Candido ha commentato ai microfoni di ATP: “Penso che non c’era molto ritmo. Devo dire che ho servito bene, soprattutto sui punti importanti. Ovviamente c’era molta pressione da entrambe le parti. Sono contento di come ho controllato emotivamente la partita. Direi che è stata una bella serata”.

Il risultato di ieri è oltremodo importante per l’altoatesino che entra nella top-10 virtuale del ranking ATP e nella top-8 virtuale della Race. In caso di accesso in finale, Sinner si porterebbe al 7° posto nella Race con un vantaggio di 30 punti sullo scandinavo Casper Ruud.

Il 20enne altoatesino ha concluso dicendo: “Nelle ultime due settimane al chiuso mi sono sentito bene. Ovviamente lo si vede anche nei risultati, ma ogni partita è diversa. Devo restare concentrato, ho un obiettivo in testa. Ovviamente c’è molta pressione, ma questo è un gioco mentale”.

