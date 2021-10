Jannik Sinner. Il classe 2001 deve rincorrere, ma il La corsa alle ATP Finals di Torino è più nel vivo che mai, con due posti ancora da assegnare. Dopo la qualificazione matematica di Matteo Berrettini , l'Italia sogna di portare un secondo rappresentante al torneo di fine anno:. Il classe 2001 deve rincorrere, ma il successo di Anversa gli ha permesso di ricucire il gap su chi gli sta davanti e portato grande morale. Ora è vietato fermarsi; dopo aver scardinato Opelka e Novak al primo e secondo turno, l'altoatesino dovrà saggiare il tennis di un osso duro: il norvegese Casper Ruud.

Sinner: "Puntiamo a un gran finale di stagione"

Quando e dove vedere Sinner-Ruud

La sfida tra Jannik Sinner e Casper Ruud è in programma come quarto match sul Centre Court di Vienna (il primo incontro, Alcaraz-Berrettini, comincia alle 14). La partita sarà trasmessa in diretta tv su SuperTennis TV, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed in diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, Now e Tennis TV.

Precedenti

La sfida sarà un remake dell'incrocio consumatosi l'anno scorso sul cemento austriaco: al 2020 risale infatti l'unico precedente nel circuito ATP tra i due: Sinner si sbarazzò del norvegese 7-6(2) 6-3 ai sedicesimi di finale.

Informazioni utili

All'esordio a Vienna, Sinner ha battuto brillantemente Reilly Opelka col punteggio di 6-4 6-2 per poi regolare con un altro 6-4 6-2 Dennis Novak agli ottavi ; Ruud invece, ha vinto il braccio di ferro con Lloyd Harris per 7-5 7-6(2) ai sedicesimi, per poi condannare il nostro Lorenzo Sonego 7-5 4-6 6-4 agli ottavi. In caso di vittoria, Jannik Sinner (2925 punti) scavalcherebbe Hurkacz (2955 punti) nella race per le Atp Finals di Torino: l'altoatesino infatti si trova a -30 punti dal polacco, eliminato da Murray ai sedicesimi di finale.

