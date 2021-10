Dopo essere uscito al terzo turno ad Indian Wells riparte da Vienna. Nel 1° turno del torneo dove giunse in semifinale contro Thiem nel 2019, il tennista romano ha avuto la meglio dell'australiano, numero 77 del ranking. A dispetto del risultato, però, la partita è stata più combattuta del previsto, almeno per quanto riguarda il primo set. C'è stato equilibrio in campo con Popyrin che ha provato a mettere in difficoltà Berrettini, a tratti falloso in campo. È stato però molto lucido a portarsi a casa il set al tie-break, procedendo poi spedito - una volta sbloccato - nel secondo. Nel prossimo turno Berrettini affronterà, numero 25 del mondo, che ha battutoin tre set (sfida in programma mercoledì 27 ottobre). Un buon modo, comunque, per cominciare la settimana dopo aver avuto l'ufficialità di essere alle(del 14 novembre), diventando il primo italiano di sempre a qualificarsi più di una volta alle Finals