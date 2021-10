Dopo Acapulco, Madrid, il torneo olimpico di Tokyo e Cincinnati, Alexander Zverev prosegue il suo en-plein di finali nel 2021 e vince anche il torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista tedesco si è imposto al termine di una finale apprezzabile e molto equilibrata su Frances Tiafoe, giustiziere ieri al termine di una rimonta insperata di Jannik Sinner.

Zverev ha giocato una partita solidissima al servizio, trovando nei momenti chiave grandissima solidità. Condizioni indoor che ne confermano il grande valore complessivo, specie quando può giocare libero da particolari pressioni. Anche oggi però Tiafoe ha messo su una bella partita, continuando nel suo show con il pubblico – ma a questo punto ci verrebbe da dire ‘per sé stesso – arrendendosi alla fine solo a un tie-break e a un decimo e un po’ troppo frettoloso ultimo game della partita, unici momenti in cui Zverev è riuscito sul serio a scappargli via. Per Tiafoe sfuma così la chance di centrare il secondo titolo ATP della carriera – sarebbe stato il primo 500 e dunque il più importante – mentre Zverev, classe 1997, si porta via quello che è già il 18°. Numeri importanti, specie se consideriamo che ad esempio Dominic Thiem, classe ’93 in grado di batterlo in finale allo US Open 2020, ne ha uno in meno, ovvero 17.

Zverev raggiunge così Casper Ruud come giocatore più titolato in questo 2021 – (con successi in termine di valore per altro nemmeno paragonabili a quelli del norvegese, avendo Zverev vinto due 500, due 1000 e l’oro Olimpico) – centrando il quinto successo stagionale, uno in più di Djokovic, Sinner e Medvedev. Il tedesco lancia così anche un segnale importante in ottica delle ATP Finals, torneo per altro anche in questo caso già conquistato una volta in carriera (e battendo prima Federer e poi Djokovic in finale). Insomma, nonostante parecchia confusione per il chiacchiericcio diventato poi una questione legale per gli avvenimenti extra campo (leggasi vicenda con l’ex Olga Sharypova da cui è accusato di violenze domestiche), Zverev sul campo sta dimostrando di non essere per nulla turbato.

