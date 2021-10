Jannik Sinner domina per un set e mezzo, ha un palla del 5-1, ha dà lì Tiafoe mette su uno show di tennis e non solo. L'americano passa 3-6 7-5 6-2 e centra la finale contro Alexander Zverev. Sinner non riesce così nel sorpasso a Ruud nella Race a Torino: resta n°8, sarà decisivo il torneo Masters 1000 di Parigi Bercy.

Sinner: "Mi sentivo alla grande, ora vediamo gli altri tornei"

Ad

ATP, Vienna Sinner da paura: Ruud schiantato in due set 21 ORE FA

ATP, Vienna Sinner regola Novak in due set e vola ai quarti di finale 28/10/2021 A 14:52