rincorsa agli ultimi 2 posti delle ATP Finals di Torino hanno infatti trovato un esordio vincente in quel dell’ATP 500 di Vienna. Dopo la buona notizia di ieri per Jannik Sinner, ovvero la sconfitta immediata al 1° turno di Hubert Hurkacz per mano di Andy Murray, il martedì è meno positivo per l’azzurro. Gli altri due diretti concorrenti impegnati nellahanno infatti trovato un esordio vincente in quel dell’ATP 500 di Vienna.

Su tutti Casper Ruud, attuale n°7 della Race, autore di una bellissima vittoria in 2 set contro il sudafricano Harris. Una partita tosta quella giocata da Ruud, che si è trovato davanti un avversario solido e autore di un validissimo match. Ruud ha però gestito alla grande i momenti chiave, strappando il break sul finale del primo set e dominando poi il tie-break del secondo mettendo grande pressione col dritto a Harris. Ha chiuso dunque per 7-5 7-6 piazzando la 50a vittoria stagionale e centrando il passaggio al secondo turno e guadagnando altri 45 punti ATP che lo portano a quota 3060 punti. Ora sfiderà uno tra Sonego e Koepfer.

Ottima la partita anche del fresco vincitore del torneo di Indian Wells Cameron Norrie. Dopo una settimana di risposto in seguito al successo in California, Norrie è rientrato in Europa e non ha partito il cambio di clima e di contorno, passando dai 30 gradi ventosi all’aperto degli Stati Uniti all’indoor di Vienna. Il britannico ha infilato la 48a vittoria stagionale battendo Fucsovics col punteggio di 7-6 6-1. In particolare fondamentale per lui è stato il primo set, dove Norrie ha recuperato da una situazione di 4-1 in favore del proprio avversario. Anche per lui dunque 45 punti ATP che gli permettono di scavalcare momentaneamente Sinner, che giusto domenica ad Anversa aveva fatto il controsorpasso. Dunque questa a oggi la Race, in attesa di Sinner, impegnato domani con Opelka.

RACE 2021 PUNTI 7. Ruud 3060 8. Hurkacz (OUT Vienna) 2955 9. Norrie 2875 10. Sinner 2845

