Ha preso il via oggi il torneo ATP di Vienna: sul cemento austriaco, ultimo passaggio prima del 1000 a Parigi-Bercy, ci si giocano punti pesanti in ottica Finals. E lo scorso anno fu anche un torneo che portò bene, poiché il vincitore Alexander Zverev qualche settimana dopo riuscì ad esultare anche a Torino. Il tabellone austriaco ha rischiato di perdere subito un pezzo grosso come Taylor Fritz. Lo statunitense arrivava dal successo di Tokyo di due settimane fa, quest'oggi invece il Giappone rischiava di rimanergli indigesto attraverso il qualificato Yoshihito Nishioka, andato vicinissimo al colpaccio. La quarta testa di serie del seeding è riuscito però ad annullare un match point nel secondo set, avendo poi la meglio nel tie-break ed instradando la sfida dalla sua parte. Questa partita rappresenta anche una brutta botta alle ambizioni Finals di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, che vedono allontanarsi un altro po' un posto per Torino

Debutto invece alquanto facile per Andrey Rublev, terzo favorito del seeding. Il tennista russo si sbarazza agilmente di Diego Schwartzman, in grossa crisi di risultati poiché l’ultima sua vittoria risale al secondo turno degli US Open datato 1 settembre. Il numero 8 al mondo si prende immediatamente il break a favore e non si volta più indietro, lasciando le briciole al sudamericano che sbaglia molto più del solito, sono ben 16 i suoi errori non forzati.

Negli altri match, vittoria in rimonta per Borna Coric: il trionfatore del 1000 di Cincinnati si ritrova ad inseguire contro il qualificato Quentin Halys, ma riesce a riprendere la partita in mano. Karen Khachanov riesce ad avere la meglio su J.J. Wolf, finalista a Firenze, in due set combattuti, mentre Francisco Cerundolo regola agilmente il padrone di casa Filip Misolic.

ATP VIENNA 2022, RISULTATI 24 OTTOBRE

K. Khachanov b. J.J. Wolf 7-6 7-5

B. Coric b. Q. Halys 3-6 7-5 6-3

T. Fritz b. Y. Nishioka 6-7 7-6 6-3

F. Cerundolo b. F. Misolic 6-3 6-3

A. Rublev b. D. Schwartzman 6-4 6-1

