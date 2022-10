Sabato mattina si è tenuto il sorteggio del tabellone principale dell’ATP 500 di Vienna, uno dei due tornei della settimana prossima che appartengono a questa categoria (l’altro è a Basilea). Momenti decisivi per il cammino verso le ATP Finals , almeno per chi sta cercando di tenere aperta la rincorsa almeno fino a Parigi-Bercy: la Wiener Stadthalle, in sostanza, è un vero spartiacque.

Il tabellone

Ad

ATP, Napoli Berrettini-McDonald in semifinale: quando e dove vederla 17 ORE FA

Atp Vienna, il sorteggio degli azzurri

Per quanto riguarda Jannik Sinner, non è di facilissima interpretazione il suo sorteggio per due motivi. Il primo è che, contro il cileno Cristian Garin, sul veloce indoor, non dovrebbe avere nessun tipo di difficoltà, e lo stesso discorso vale per chiunque trovi al secondo turno tra l’austriaco Filip Misolic e l’argentino Francisco Cerundolo. Quest’ultimo gli ha sì dato pensieri in Coppa Davis, ma si ricorderà la situazione del tutto particolare. Il secondo è che per Daniil Medvedev la situazione non è facile: il russo è subito impegnato con il georgiano Nikoloz Basilashvili, ma soprattutto c’è un possibile incrocio con Dominic Thiem, e l’austriaco è in netta ripresa, come sta già mostrando ad Anversa e non solo, rispetto a un faticosissimo rientro sul circuito.

Per quel che riguarda Matteo Berrettini, ritorna la sfida con il britannico Daniel Evans, per tutti Dan. La vera notizia è che, stavolta, non giocano al Queen’s, luogo dei due precedenti. Anche il russo Karen Khachanov, visto il pregresso, non suona come un problema per il romano, che ai quarti potrebbe trovarsi un ostacolo tra l’americano Taylor Fritz e, qualora questi fosse nella forma giusta, il canadese Denis Shapovalov.

C’è anche Lorenzo Sonego, opposto al finlandese Emil Ruusuvuori, entrato in tabellone con uno special exempt poiché semifinalista a Stoccolma. Il primo turno più spettacolare di tutti, però, è quello nella linea sopra la sua: Hubert Hurkacz contro Frances Tiafoe, e oltretutto l’americano difende la finale. Molto interessanti anche gli spot dell’altro big russo, Andrey Rublev, e del greco Stefanos Tsitsipas.

"Dai Nole, ci vuole cazzimma napoletana e serba": Berrettini-show

ATP, Napoli Musetti-Kecmanovic, caccia alla finale: quando e dove vederla 17 ORE FA