ATP, Vienna

Jannik Sinner prosegue la sua marcia all'ATP 500 di Vienna e batte anche l'argentino Francisco Cerundolo (n. 29 del ranking) col punteggio di 7-5 6-3. Una vittoria non così banale, nè per come si presentava il match nè per come è maturata, anche se nei momenti importanti si è vista la differenza di status tra i due giocatori. L'azzurro è parso ancora in fase di rodaggio per quel che riguarda Daniil Medvedev. Rientro parte seconda: livello superato. Dopo aver sconfitto Cristian Garin all'esordio prosegue la sua marcia all'e batte anche l'argentino(n. 29 del ranking) col punteggio di. Una vittoria non così banale, nè per come si presentava il match nè per come è maturata, anche se nei momenti importanti si è vista la differenza di status tra i due giocatori. L'azzurro è parso ancoraper quel che riguarda la caviglia infortunata a Sofia , che comunque non gli ha creato eccessivi problemi in questo incontro. Ai quarti di finale, dove il classe 2001 accede per il secondo anno di fila dopo la semifinale del 2021, il livello si alza in maniera considerevole: c'è il numero 1 del torneo

Ad

forte di un match vinto senza concedere palle break, ma si capisce subito che la situazione sarà meno agevole. Cerundolo regge bene lo scambio da fondo campo e Jannik si dimostra poco incisivo, alternando buone soluzioni a errori evitabili, pur trovando discreta continuità in risposta. L'argentino è più deciso e con questa versione dell'italiano riesce a fare partita alla pari e ad allungare un equilibrato primo set. Sul più bello, però, il sudamericano spegne la luce e con quattro gratuiti (tre di rovescio) consegna le chiavi del primo set a Sinner. Sinner arrivava a questi ottavi di finale, ma si capisce subito che la situazione sarà meno agevole. Il combattuto precedente di Coppa Davis giocato a settembre è favorevole, ma invita alla prudenza., alternando buone soluzioni a errori evitabili, pur trovando discreta continuità in risposta. L'argentino è più deciso e con questa versione dell'italiano riesce a fare partita alla pari e ad allungare un equilibrato primo set. Sul più bello, però, il sudamericano spegne la luce e con quattro gratuiti (tre di rovescio) consegna le chiavi del primo set a Sinner.

ATP, Vienna Sinner, rientro felice: Garin spazzato via in due set IERI ALLE 13:26

Cerundolo prosegue il suo momento di confusione e, con scelte a volte poco comprensibili, perde il servizio anche all'inizio del secondo parziale, finendo sotto 3-0 in un amen. Sembra un match già in discesa per Sinner, che però rimane altalenante al servizio e permette all'avversario di rientrare nel punteggio. La partita non è esaltante e quella di Cerundolo resta una fiammata, prima che i gratuiti affossino nuovamente le sue speranze. Jannik chiude la pratica con un ace, non prima di aver salvato la seconda delle quattro palle break concesse nel match. Per lui si tratta della vittoria numero 47 in stagione: per superare Medvedev, vittorioso sul padrone di casa Dominic Thiem, servirà qualcosa di più.

Sinner, i 5 colpi più belli del torneo: che bellezza!

ATP, Vienna Sinner: "La caviglia sta bene, finché c'è matematica credo a Torino" 24/10/2022 ALLE 14:58