ATP, Vienna

Jannik Sinner, che torna a giocare un torneo ATP Erste Bank Open di Vienna si impone su Christian Garin (n. 86 del mondo) per 6-3 6-2 in un'ora e 13 minuti di gioco. L'altoatesino, che al 500 austriaco difende la semifinale, sfiderà agli ottavi l'argentino Francisco Cerúndolo ( "La cosa più importante è testare le condizioni della mia caviglia". Test fisico superato per, che torna a giocare un torneo ATP dopo la semifinale di Sofia in cui aveva patito l'ultimo infortunio della sua stagione e al primo turno dell'si impone su(n. 86 del mondo) perin un'ora e 13 minuti di gioco. L'altoatesino, che al 500 austriaco difende la semifinale, sfiderà agli ottavi l'argentino Francisco Cerúndolo ( sconfitto di recente in Coppa Davis e contro cui l'azzurro si era ritirato a Miami lo scorso marzo ).

Un rientro soft ma convincente per Sinner, che esce alla distanza contro un Garin troppo disarmato per impensierire l'azzurro. Il rodaggio di Jannik dura la metà di un set, poi l'equilibrio si spezza e non viene più ricomposto. Il nostro numero uno è cinico a sfruttare le prime palle break a disposizione (settimo game) e incontra l'unico (parziale) momento di difficoltà (subito rientrato) quando serve per il primo set. Garin non ha la varietà di soluzioni per infastidire l'italiano nè la forza per reggere lo scambio da fondo campo. Sinner trova fiducia col passare dei game e va a nozze quando lo scambio si allunga. Il cileno salva la faccia portando a casa due game anche nel secondo set, anche se in entrambi deve salvare palle break. Jannik viaggia veloce e accelera ancor di più nel finale, chiudendo con un game di servizio al limite della perfezione e ritrovando subito il sorriso. Chiude con 9 ace, 21 vincenti totali e il 92% dei punti vinti con la prima in campo, senza concedere nemmeno una palla break.

