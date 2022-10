Matteo Berrettini annuncia il forfait all'Atp 500 di Vienna dove avrebbe dovuto esordire martedì contro Evans. L'allievo di Vincenzo Santopadre si ferma per recuperare dal problema al piede sofferto durante l'Atp 250 di Napoli e proverà ad esserci nell'ultimo appuntamento della stagione Atp, ovvero al Masters 1000 di Parigi-Bercy, in programma dal 31 ottobre. Intanto, però, Era nell'aria e ora è arrivata anche l'ufficialità: attraverso un post sui suoi profili socialdove avrebbe dovuto esordire martedì contro Evans. L'allievo di Vincenzo Santopadre si ferma per recuperare dal problema al piede sofferto durante l'Atp 250 di Napoli e proverà ad esserci nell'ultimo appuntamento della stagione Atp, ovvero al Masters 1000 di Parigi-Bercy, in programma dal 31 ottobre. Intanto, però, Il sogno Atp Finals svanisce : tra gli azzurri in corsa per Torino rimane Jannik Sinner.

Il post di Matteo Berrettini

"A seguito di molteplici valutazioni da parte dei medici sul mio piede sinistro, sono stato informato che non sarò in grado di competere a Vienna. Farò tutto il possibile per cercare di essere pronto per Parigi".

