Si conclude subito l’ATP 500 di Vienna per Lorenzo Sonego. Il torinese esce sconfitto al primo turno del torneo austriaco per mano di un eccellente Emil Ruusuvuori. Il finlandese si impone con il punteggio di 6-2 6-4, guadagnandosi così un appuntamento al secondo turno con uno tra il polacco Hubert Hurkacz e l’americano Frances Tiafoe, quest’ultimo finalista un anno fa.

Subito si vedono scambi lunghi e due palle break per Ruusuvuori, e il finlandese trasforma la seconda prendendo di nuovo in mano il gioco da fondo. Per lui l’inizio è davvero pesante: serve bene, trova grandi risposte e si porta rapidamente sullo 0-3 e poi 0-4. Lo spazio per rimontare il torinese non riesce a trovarlo subito, vista l’ottima presenza in campo del suo avversario. Un’occasione ce l’ha sul 2-5, quando guida 0-30, ma Ruusuvuori non si fa pregare, ritrova la prima e chiude al secondo set point.

Ad

Sonego riesce ad alzare il livello nel secondo parziale, riuscendo a reggere con molto più agio i duri scambi cui Ruusuvuori lo costringe. Arriva sul 3-3 la prima chance di allungare per il finnico, che approfitta di un paio di errori di troppo dell’azzurro e poi trova un recupero miracoloso che è alla base del punto che gli vale un ulteriore break, il terzo della giornata. Il dritto dell’uomo dalle quattro U, però, balla un po’ troppo nell’ottavo game: palla del controbreak per Sonego, cancellata da un ennesimo scambio lungo. Si tratta della sostanziale fine del confronto per il piemontese, che cala vistosamente e deve cedere il passo.

ATP, Napoli Sonego, tornei italiani indigesti: l'azzurro si ferma all'esordio con Baez 19/10/2022 ALLE 12:47

Nell’ora e 25 minuti di match per Ruusuvuori i numeri già spiegano tanto, per una volta: 19 vincenti e 10 errori gratuiti contro i 7 e 10 di Sonego. Non impressiona il 65% di prime del finlandese, ma il fatto che su 30 di esse 26 portino al punto.

Sonego: "Ho finito coi crampi, dal punto di vista fisico serve lavorare"

ATP, Firenze Zapata Miralles elimina Sonego. Niente derby con Musetti al 2° turno 11/10/2022 ALLE 15:09