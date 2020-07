Coronavirus, cancellato l'Atp di Washington. Us Open sempre più in bilico

Il New York Times conferma che il torneo che doveva segnare la ripartenza del circuito maschile a metà agosto non si giocherà a causa del Coronavirus e delle restrizioni di viaggio per i giocatori. Una notizia che getta ancora più dubbi sul destino del doppio torneo a Flushing Meadows

Il tennis non ripartirà da Washington come previsto dal calendario dell'Atp diffuso a giugno. Il torneo sarebbe dovuto iniziare il 14 agosto e sarebbe dovuto essere una prova generale per gli Us Open, in programma dal 31 agosto al 13 settembre. Mark Ein, il presidente del Citi Open, ha dichiarato al New York Times che la preoccupazione per le restrizioni ai viaggi internazionali e gli ultimi bollettini sui contagi del Coronavirus hanno portato alla decisione di cancellare l'ATP 500.

Sempre più incertezza, dunque, sugli unici due tornei della stagione sul cemento americano che si disputeranno a Flushing Meadows, il primo che sostituisce il torneo combined di Cincinnati dal 22 al 28 agosto e poi il primo Slam post Covid-19, gli US Open. La USTA conferma il regolare svolgimento, ma è chiaro che molti giocatori europei (e non solo) potrebbero decidere di non partire per gli States per il rischio di essere sottoposti a quarantena al ritorno in Europa, impedendo loro la partecipazione al trittico sulla terra battuta Madrid-Roma-Parigi. I top 3, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Dominic Thiem non sembrano convinti di partire, stando alle ultime dichiarazioni. Il quarto, Roger Federer, ha già comunicato che non tornerà a giocare prima del 2021 a causa della doppia artroscopia a cui è stato sottoposto quest'anno.

L'emergenza sanitaria oltreoceano non dà segnali di miglioramento: soltanto nella giornata di domenica a New York si sono contati 920 nuovi casi di contagio e i test effettuati nelle ultime settimane hanno trovato il 5,8% positivo.

