Jannik Sinner vince il match di secondo turno dell’ATP 500 di Washington contro Emil Ruusuvuori. L’azzurro si è imposto, al termine di una prestazione decisamente positiva, sul finlandese con il punteggio di 6-2 6-4. Un successo dal quale trarre la giusta fiducia in vista dei prossimi impegni.

Il 19enne altoatesino sfiderà agli ottavi di finale della manifestazione lo statunitense Sebastian Korda, un altro avversario di buon livello che testerà ancora una volta la condizione psicofisica dell’italiano. Se le premesse dovessero essere quelle di oggi il numero 24 del mondo partirebbe favorito.

La cronaca

Sinner parte bene non solo per il break che conquista nel secondo game ma soprattutto per l’atteggiamento sempre propositivo e in spinta (2-0). L’altoatesino riesce a gestire bene i turni di servizio non concedendo praticamente mai la possibilità a Ruusuvuori di rientrare in scia (4-1). Anzi è il finlandese che deve difendersi annullando una palla break nel sesto gioco (4-2). Nel finale la superiorità dell’azzurro è evidente tanto che strappa nuovamente il servizio all’avversario chiudendo sul 6-2.

Il 19enne nativo di San Candido, a differenza di quanto visto nelle ultime uscite, è ben centrato e inizia con il piglio giusto anche il secondo set (2-1). La prima possibilità di break è proprio in favore di Sinner ma Ruusuvuori è bravo a salvarsi col servizio (3-3). Nella seconda parte del set il match scivola via abbastanza rapidamente e senza particolari sussulti (4-4). Nel finale, però, l’altoatesino torna a farsi aggressivo in risposta e sfruttando anche un passaggio a vuoto del finlandese piazza il break decisivo (6-4).

Una vittoria convincente quella di Sinner che finalmente ritrova la continuità dopo un periodo difficile. Le statistiche restituiscono in maniera chiara la superiorità dell’azzurro che ha messo a segno l’85% di punti con la prima di servizio contro il 60% del finlandese e il 69% con la seconda a differenza del 52% di Ruusuvuori che non è riuscito a procurarsi neanche un’occasione per strappare il servizio all’italiano.

