La ruggine e la partita contro Jack Sock si sono fatte sentire sul corpo di Rafael Nadal. Il tennista maiorchino saluta l’ATP 500 di Washington venendo sconfitto in tre set dal sudafricano Lloyd Harris per 6-4 1-6 6-4 in un match durato poco più di due ore. Con questo ko l’iberico perderà il podio della classifica mondiale: da lunedì verrà scavalcato da Stefanos Tsitsipas, attestandosi al quarto posto del ranking. Non è il primo ko sorprendente di un grande nome in campo, la sua mente sarà focalizzata verso i grandi impegni che arriveranno prossimamente.

La cronaca del match

La partita scorre via abbastanza rapida nel primo set, ma ad un certo punto l’inattività si fa sentire, mentre il numero 50 al mondo dimostra più confidenza con la partita. Gli basta una sola palla break nel settimo gioco per mettere il naso avanti e tenersi dietro il fenomeno spagnolo, vincendo rapidamente la prima frazione. Nella seconda l’orgoglio di Nadal viene fuori e domina il set in lungo e in largo, ritrovando le sue accelerazioni che gli permettono di portarsi in parità sul 6-1.

Nel terzo e decisivo set le cose si fanno più complicate, gli scambi più duri e questo non volge in favore di Nadal, alla ricerca della migliore condizione. Eppure è lo spagnolo, dando seguito alla seconda frazione, che ha le possibilità per poter far volgere il match dalla sua parte, due nel primo gioco ed una nel terzo, ma Harris si difende come meglio non potrebbe. In volata Nadal perde confidenza con il servizio ed alla prima palla break concessa dopo tempo immemore si arrende al sudafricano.

Harris è stato molto cinico in tutto il match, convertendo due dei tre break point a sua disposizione, che lo hanno aiutato a far sua la vittoria più importante della carriera. La buona notizia per Nadal è che il suo piede, che lo aveva infastidito nel match con Sock, è in condizioni migliori in vista dei prossimi grandi appuntamenti, Masters1000 di Toronto e US Open.

