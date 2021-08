Jannik Sinner vince grazie a due tie-break contro Sebastian Korda e vola ai quarti di finale dell’ATP di Washington. L’azzurro è stato bravo a gestire in maniera lucida i momenti chiave della sfida contro l’americano, avversario ostico e di ottimo livello. Al prossimo turno l’italiano troverà l’altro tennista a stelle e strisce Steve Johnson.

Avvio di partita abbastanza equilibrato con entrambi i tennisti molto attenti al servizio (2-2). Il primo sussulto lo regala proprio l’altoatesino che nel quinto game si procura tre palle break ma senza trovare la zampata vincente (2-3). Nel nono gioco arriva quello che sembra essere il momento chiave del set con Sinner che sale 15-40 e al secondo tentativo strappa il servizio all’americano (5-4). L’azzurro, però, si blocca sul più bello e concede il controbreak a Korda (5-5). L’unico finale possibile per un parziale così equilibrato è il tie-break. Dopo un inizio decisamente equilibrato (3-3) il tennista italiano trova i due minibreak che gli consentono di chiudere 7-3.

L’americano parte meglio in avvio di secondo set tanto che nel quinto game si porta 15-40 e alla prima occasione utile confezione il break (2-3). Korda è in fiducia mentre il 19enne nativo di San Candido è distratto tanto da regalare il secondo break (2-5). Quando tutto sembra perduto Sinner ritrova i suoi automatismi e alza decisamente il livello del suo gioco, la diretta conseguenza è il parziale di 4 game a 0, con due break, con il quale l’italiano passa avanti nel punteggio (6-5). Anche in questa circostanza risulta decisivo il tie-break. Sinner parte bene e dopo essersi portato avanti 4-1 controlla fino al 7-3 finale. Analizzando le statistiche l’azzurro ha fatto la differenza con la seconda di servizio con la quale ha ottenuto il 55% dei punti contro il 30% dell’avversario. Sinner nei quarti di finale affronterà l’altro statunitense Steve Johnson.

