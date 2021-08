Missione compiuta per Jannik Sinner. L’azzurro conquista la Finale dell’ATP 500 di Washington (Stati Uniti) sconfiggendo in due set per 7-6 (2) 6-1 il 21enne statunitense Jenson Brooksby (n.130 del ranking) in 1 ora e 32 minuti di partita.

Per Jannik si tratta del primo atto conclusivo in un torneo di questo genere nel circuito maggiore e della quarta Finale in carriera. Un confronto che, di fatto, si è deciso nel dodicesimo gioco del primo set quando Sinner, sotto 5-6 0-40, è riuscito ad annullare tre palle break, venendo fuori al tie-break e dominando nella seconda frazione con grande autorevolezza. Il nostro portacolori, quindi, attende il nome del vincitore dell’altra semifinale tra il giapponese Kei Nishikori (n.67 del mondo) e l’americano Mackenzie McDonald (n.107 del ranking), forte di un riscontro che lo proietta al n.18 virtuale della classifica mondiale.

Nel primo set l’andamento procede on serve. Entrambi i tennisti ottengono molti punti in battuta, con Jannik che impressiona con questo fondamentale più del solito. L’azzurro prova a cambiare marcia nell’undicesimo game, costruendosi una palla break, ma non trovando il guizzo per sfruttarla. Nel gioco successivo è lo statunitense ad andare sullo 0-40, ma è bravissimo l’altoatesino a salvare ben tre set-point e a protrarre la frazione al tie-break. Lo scampato pericolo dà grande fiducia al classe 2001 del Bel Paese che domina la scena sul 7-2, giocando con estrema autorevolezza.

Nel secondo set si assiste a un monologo. Dal quarto gioco in avanti Sinner sale decisamente di tono, trovando grande profondità da fondo e provocando tanti errori da parte di Brooksby. Tesse la sua tela l’altoatesino e la chiosa sul 6-1 è la logica conseguenza di una frazione senza storia.

Jannik archivia la pratica con 6 ace, l’83% dei punti vinti con la prima di servizio e il 70% con la seconda, raccogliendo in risposta alla seconda dell’americano il 47% dei quindici.

