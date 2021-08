Jannik Sinner è diventato il numero 2 d’Italia. L’altoatesino ha vinto il torneo ATP 500 di Washington sconfiggendo in finale lo statunitense Mackenzie McDonald e ha portato a casa ben 500 punti, fondamentali per il ranking ATP: la classifica aggiornata oggi vede il nostro portacolori al 15mo posto, nove posizioni meglio rispetto a sette giorni fa.

Il 19enne è entrato nella top-15 della graduatoria per la prima volta in carriera (in passato era stato massimo numero 17) e può guardare con ottimismo verso gli imminenti US Open, Slam che scatterà il prossimo 30 agosto e in cui potrà guadagnare molti punti visto che lo scorso anno venne eliminato al primo turno da Karen Khachanov.

Grazie al successo sul cemento della capitale americana, Jannik Sinner è riuscito a superare Lorenzo Sonego, il quale agguanta comunque il suo best ranking (numero 25). L’altoatesino ritorna dunque a essere il numero 2 del Bel Paese, alle spalle di Matteo Berrettini che conserva l’ottava posizione in graduatoria dopo aver disputato la finale di Wimbledon e aver rinunciato alle Olimpiadi di Tokyo 2020 a causa di un acciacco fisico.

"La strada è ancora lunga"

"Non mi interessa tanto se sono il più giovane a vincere un ATP 500. Ci sono tanti giocatori che hanno fatto molto meglio di me. Voglio solo migliorare, lavorare tanto. Il mio team è sempre alle mie spalle, mi dà consigli. Prima di questa bella settimana avevo perso tre o quattro al primo turno. Ma è quello che fa un ragazzo di 19 o 20 anni. Non puoi essere continuo a questa età come i giocatori di 25, 26 anni che sono al vertice di questo sport. Sono molto felice di questo torneo e di questo titolo, ma non mi interessa se sono il più giovane a vincere perché so che la strada è ancora lunga”

"Ho avuto tante occasioni che non ho potuto sfruttare innanzitutto perché il mio avversario stava giocando meglio nei momenti cruciali. Ma ho lavorato per crearmi un'altra occasione e un'altra ancora per fargli il break. È stato un po' come andare sulle montagne russe. Ho iniziato bene nel terzo, ho cercato di giocare più veloce, a un ritmo più alto. Così l'ho breakato. Sono andato a servire per il match, prima avevo avuto due match point, ma non ho servito bene. Lui ha risposto bene, io ho sbagliato un paio di rovesci. Entrambi eravamo nella stessa situazione, abbiamo provato a rimanere forti mentalmente e fisicamente, visto che la partita è durata quasi tre ore. Io poi ho giocato anche il doppio, ma a 19, 20 anni, recuperi velocemente. Perciò penso sia una vittoria soprattutto mentale".

“Quando dovevo chiudere la partita, non si compiace troppo del suo nuovo best ranking, né del suo terzo titolo ATP in carriera. Per competere con i migliori del mondo, la strada è ancora lunga. Quando affronti i migliori, devi davvero giocare il tuo tennis migliore. E penso che ci sia ancora tanto lavoro da fare. Devo lavorare duro, fare tanta esperienza, giocare partite importanti e momenti importanti nelle partite. Oggi sicuramente ce ne sono stati tanti, da questa partita posso imparare molte cose".

