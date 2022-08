Una nuova giornata di incontri molto interessanti si è chiusa a Washington (Stati Uniti), sede dell’ATP 500 sul cemento americano. Conferme e sorprese si sono alternate e vale la pena raccontare cosa sia accaduto. Si parte dai risultati previsti, ovvero le vittorie di Nick Kyrgios e di Taylor Fritz. L’eccentrico australiano (n.63 del ranking) si è imposto per 6-3 6-4 contro l’americano Tommy Paul (n.34 del ranking), dando seguito alle ottime sensazioni dell’esordio. Un tennis potente e convincente quello del finalista di Wimbledon 2022 che gli sarà molto utile nella prosecuzione di questa competizione. Kyrgios negli ottavi di finale affronterà lo statunitense Reilly Opelka (testa di serie n.4), a segno per 6-7 (4) 6-4 6-4 contro il connazionale Denis Kudla (n.82 ATP). Si prospetta una sfida di servizi.

Vittorioso anche Fritz (n.13 del mondo) contro l’australiano Alexei Popyrin. In 72′ di gioco il californiano ha fatto valere la propria superiorità con un secco 6-4 6-3 e negli ottavi incrocerà il britannico Daniel Evans (testa di serie n.16). Pronostico confermato nel caso di Grigor Dimitrov: il bulgaro (n.19 del mondo) ha battuto il francese Adrian Mannarino (n.67 ATP) per 6-1 3-6 7-5 e nel prossimo round se la vedrà con lo statunitense Sebastian Korda (n.54 del mondo) che ha inflitto un 6-1 6-4 all’argentino Sebastian Baez (n.31 del ranking).

Segnali di vitalità sono arrivati da uno dei giocatori che nell’ultimo periodo aveva un po’ fatto fatica, ovvero il danese Hoger Rune. Il n.28 del mondo ha sconfitto agevolmente il francese Benoit Paire (n.112 del ranking) per 6-3 6-2 e affronterà una delle sorprese di questa giornata. Il riferimento è all’americano J.J. Wolf (n.99 ATP), impostosi per 6-2 6-7 (5) 6-3 contro il canadese Denis Shapovalov (n.22 del mondo). Una prestazione condita da troppi errori quella di “Shapo” al cospetto di un Wolff pragmatico.

In tema di sorprese colpiscono le battute di arresto Hubert Hurkacz, Aslan Karatsev e di Alex de Minaur. Il polacco (n.2 del seeding) si è dovuto arrendere al finlandese Emil Ruusuvuori per 6-4 7-6 (3), dando l’addio ai sogni di gloria in questo torneo. Ruusuvuori se la vedrà negli ottavi di finale contro lo svedese Mikael Ymer (n.115 del ranking), vittorioso proprio contro Karatsev. Il russo (n.36 ATP) è stato costretto ad alzare bandiera bianca sul punteggio di 6-4 3-6 6-4. Uscito di scena, come detto, de Minaur (n.21 del mondo) contro il giapponese Yoshihito Nishioka (n.96 del ranking) per 3-6 7-6 (6) 6-2. Per il nipponico negli ottavi ci sarà l’incrocio con il russo Karen Khachanov (testa di serie n.7).

Nel derby americano tra Jack Sock e Maxime Cressy è stato quest’ultimo a prevalere per 4-6 6-4 6-0. Il n.32 del mondo nel prossimo round giocherà contro la testa di serie n.1, Andrey Rublev. A chiudere il cerchio è arrivato il successo di Frances Tiafoe (n.27 ATP) contro il connazionale Christopher Eubanks (n.156 del ranking) per 6-3 7-6 (2). Tiafoe sfiderà negli ottavi l’olandese Botic van de Zandschulp (testa di serie n.8).

