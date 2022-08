Il tabellone principale di singolare maschile del torneo ATP 500 Washington 2022 di tennis, nel corso del Citi Open, sul cemento outdoor statunitense (si gioca nel District of Columbia), vede concludersi all’alba italiana i quattro incontri dei quarti di finale. Non c’erano azzurri in campo.

Nella parte alta del tabellone il russo Andrey Rublev, numero 1 del seeding, liquida la wild card statunitense Jeffrey John Wolf con lo score di 6-2 6-3 ed in semifinale se la vedrà con il nipponico Yoshihito Nishioka, che piega in tre set il britannico Daniel Evans, testa di serie numero 16, con il punteggio di 7-6 (5) 4-6 7-5.

Nella parte bassa del tabellone l’australiano Nick Kyrgios annulla 5 match point ed elimina in rimonta lo statunitense Frances Tiafoe, numero 10 del seeding, con lo score di 6-7 (5) 7-6 (12) 6-2 e nel penultimo atto sfiderà lo svedese Mikael Ymer, che regola in tre set lo statunitense Sebastian Korda col punteggio di 6-2 5-7 6-3.

RISULTATI ATP 500 WASHINGTON 2022

6 Ago – 02h40 Andrey Rublev batte Jeffrey John Wolf 6-2 6-3

5 Ago – 21h25 Yoshihito Nishioka batte Daniel Evans 7-6 (5) 4-6 7-5

6 Ago – 04h30 Nick Kyrgios batte Frances Tiafoe 6-7 (5) 7-6 (12) 6-2

6 Ago – 04h10 Mikael Ymer batte Sebastian Korda 6-2 5-7 6-3

