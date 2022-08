ATP, Washington

Il solito Benoit Paire dà spettacolo anche a Washington. Il francese, sconfitto in maniera netta da Holger Rune, evidentemente patisce il caldo e non fa nulla per nasconderlo.

Dopo il perentorio 6-3 6-2, non si dà neanche il tempo di salutare l'avversario e andare alla propria panchina: mentre percorre il campo verso la rete, si squarcia la maglietta e resta a petto nudo, salutando il danese in maniera un po' scomposta.

