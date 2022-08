Nick Kyrgios non ha avuto particolari problemi nel superare lo statunitense Marcos Giron al primo turno dell'ATP Washington. L'australiano si è imposto con un netto 6-3 6-2 sul cemento della capitale USA e, in occasione del match-point, ha regalato un siparietto divertente con il pubblico.

Al servizio sul 40-0, Kyrgios si è avvicinato alla prima fila per chiedere a due tifose consigli su come effettuare la battuta decisiva. La messa in atto, però, è stata rivedibile, con servizio a rete. Kyrgios si è scusato con un sorriso, scatenando le risate dell'intero stadio.

Wimbledon McEnroe difende Kyrgios: "Il tennis ha bisogno di lui, è un genio" 12/07/2022 A 12:16

