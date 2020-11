Un buon esordio, poca fatica in campo e l’immediata vetta del proprio girone. E’ un bilancio positivo quello di Rafael Nadal dopo la prima uscita delle ATP Finals 2020 , torneo mai vinto in carriera dal maiorchino e obiettivo concreto di questo finale di stagione. Nella prima partita londinese infatti Nadal concede una versione di sé stesso sicuramente più efficace di quella vista a Parigi Bercy: dritto che ‘cammina’ e ottimo rendimento al servizio.

Soprattutto quest’ultimo fondamentale di gioco è stato davvero importante per gestire la pratica Rublev. Il russo si presentava a questo match con forti ambizioni; consolidate da un rendimento nel finale di stagione che ne facevano sicuramente il tennista da tenere in particolare attenzione in questa sua prima volta alle Finals. Questa sera però, contro Nadal, Rublev ha in realtà combinato pochino: troppo confuso nel suo approccio alla partita e nervoso nella ricerca immediata di qualche soluzione per far male a Rafa.