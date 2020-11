Inevitabile utilizzare questo termine: rivincita. Esattamente un anno fa, questa partita, chiudeva infatti il torneo consegnando a Stefanos Tsitsipas il titolo di Maestro del 2019. Un anno dopo, nel curioso sorteggio che ha di fatto riproposto lo stesso match come apertura del Gruppo London 2020, Dominic Thiem spazza via la resistenza del greco in 3 set.

Una partita equilibrata, tirata e girata davvero su pochi punti. Il tie-break del primo e l’inizio del terzo, dove l’inerzia sembrava chiaramente essere tutta a favore del greco, ma dove di fatto Thiem ha costruito il suo successo.

ATP World Tour Finals Può essere l'anno di Nadal? Le 5 domande alle ATP Finals 11 ORE FA

Già perché dopo un primo set molto equilibrato e in cui Thiem aveva avuto le occasioni migliori – 3 palle break non sfruttate – Tsitsipas si era ritrovato avanti 5-3 nel tie-break. Lì, però, 4 punti consecutivi – di cui l’ultimo sciagurato se visto dal lato di campo del greco – consegnavano d’improvviso, con un lampo, il set al vincitore dell’ultimo US Open.

Dominic Thiem contro Stefanos Tsitsipas durante la prima giornata delle ATP Finals 2020 Credit Foto Getty Images

E in egual misura, il plot-twist, a inizio terzo set. Dopo aver dominato nel secondo set infatti, condotto per altro in maniera impeccabile al servizio, la partita sembrava decisamente essere girata a favore di Tsitsipas. Un break improvviso nel secondo game dopo un improbabile serve and volley del greco sul 30-30, però, girava nuovamente ciò che sembrava essere l’inerzia della partita: il passante di Thiem regalava all’austriaco l’allungo. E il resto veniva dopo un lunghissimo quinto game, dove dopo oltre 10 minuti di lotta e una palla break cancellata Thiem, l’austriaco respingeva al mittente le ambizioni di battaglia di Tsitsipas. Da lì il naturale 7-6 4-6 6-3 finale in rottura degli equilibri di questa partita.

Un match per certi tratti allo specchio, con la ricerca del rovescio lungolinea per uscire dalla diagonale e il ricorso in fasi costanti al rendimento con la prima di servizio. Un gioco in cui Tistipas aveva forse mostrato qualcosina in più, salvo però bloccarsi, come sottolineato, nei momenti chiave sopra descritti.

Dominic Thiem alle ATP Finals 2020 dopo la vittoria in 3 set su Tsitsipas Credit Foto SID

E’ arrivata così, dunque, la rivincita di Thiem, per un prezioso successo che nell’ottica del round robin però non compromette ancora nulla. Una sconfitta in 3 set e per altro con uno scarto di game così ridotto, permette al greco di rimanere ancora in battaglia. Certo, per Tsitsipas si assottiglia il margine di errore e sarà quasi obbligatorio farse risultato contro Nadal. Ma i giochi, in questo Gruppo London 2020, resteranno aperti. A Rafa e Andrey Rublev, questa sera, il compito di completare il quadro per stilare la classifica dopo il primo dei tre giri di boa.

ATP World Tour Finals Le ATP Finals tra record, curiosità e 5 match memorabili 12/11/2020 A 13:01