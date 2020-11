50 anni di ATP Finals. Alla O2 Arena è tutto pronto per l'ultima edizione londinese prima del trasferimento a Torino dal 2021 al 2025. I gruppi in singolare si chiameranno Tokyo 1970 (prima edizione) e Londra 2020. Quelli del doppio saranno dedicati ai gemelli Bryan che, qualche mese fa, hanno annunciato il ritiro dal tennis a 42 anni. Severi i protocolli di sicurezza con match rigorosamente a porte chiuse in tempi di Covid-19. Non ci saranno nemmeno i giudici di linea: per la prima volta nella storia del torneo, infatti, sarà attivo Hawk-eye live che abbiamo imparato a conoscere alle Next Gen ATP Finals di Milano. Tutti i giocatori, che saranno ospitati all'Hotel InterContinental - molto vicino alla O2 Arena - devono sottoporsi al tampone molecolare e rimanere nelle loro stanze fino alla conferma dell'esito negativo. Un eventuale test positivo comporterà l'esclusione dal torneo. In attesa del sorteggio, in programma nella serata di giovedì, gustiamoci un po' di numeri e storia delle ATP Finals.

Storia in pillole

Per gli appassionati di una certa età rimarrà sempre il “Masters”, ma il torneo di fine stagione tra i migliori otto tennisti dell'anno ha cambiato diverse denominazioni negli anni. Nato nel 1970 come “Masters Grand Prix” ma denominato per comodità “Masters”, nel 1990 il torneo diventa “ATP Tour World Championships”. Nel 2000 c'è un parziale ritorno all'antico con la “Tennis Masters Cup” quindi nel 2009 si passa ad “ATP World Tour Finals”. La denominazione attuale, ATP Finals, scatta a partire dal 2017. Fino al 1989 il Masters non erogava punti validi per la classifica ATP, rimanendo di fatto una sorta di esibizione di lusso. Dal 1990 i giocatori ottennero, invece, un cambiamento e da allora il torneo assegna punteggi validi per il ranking.

Primo vincitore: Stan Smith (1970)

Ultimo vincitore: Stefanos Tsitsipas (2019)

Record di vittorie: Roger Federer (6). Novak Djokovic, Pete Sampras e Ivan Lendl seguono a quota 5

Vittorie consecutive: Novak Djokovic (4 dal 2012 al 2015)

Record di partecipazioni: Roger Federer (16)

Partecipazioni consecutive: Ivan Lendl (12 dal 1980 al 1991)

Record di match vinti: Roger Federer (57)

Vincitore più giovane: John McEnroe (19 anni, nel 1978)

Vincitore più anziano: Roger Federer (30 anni, nel 2011)

Vincitore con più bassa classifica: David Nalbandian (nel 2005 da numero 12 al mondo)

Finale più breve: 2014 (non disputata per il ritiro di Federer e la vittoria a tavolino di Djokovic)

Finale più lunga: 1988 (Becker batte Lendl 5-7 7-6 3-6 6-2 7-6 in 4 ore e 42 minuti)

5 partite indimenticabili da Becker a Federer

New York 1988: Becker b. Lendl 5-7 7-6(5) 3-6 6-2 7-6(5)

Un match storico, giocato al Madison Square Garden di New York, e vinto dal tedesco contro Lendl per 5-7 7-6 3-6 6-2 7-6. L'ultimo punto dura 37 colpi e finisce in maniera assurda.

Ci sono state solo due finali delle ATP Finals decise al tie-break decisivo. Entrambe al tie-break del quinto set: la seconda la troverete andando avanti nella lettura...

Hannover 1996: Sampras b. Becker 3-6 7-6(5) 7-6(4) 6-7(11) 6-4

Probabilmente la partita del decennio e una delle 10 partite più entusiasmanti di tutti i tempi. Per sconfiggere il padrone di casa Becker, Sampras sfodera un livello di tennis supremo, forse il migliore mai espresso in carriera. Becker, reduce dall'ultimo precedente vinto a Stoccarda, tiene il servizio per 27 giochi consecutivi, spinge il match al quinto set aggiudicandosi un tie-break per 13 punti a 11, ma non basta. Vince Pistol Pete.

Houston 2004: Federer b. Safin 6-3 7-6(18)

Il campione in carica Roger Federer affronta Marat Safin per la terza volta nella stagione, dopo il successo in finale agli Australian Open e quello di Dubai. La semifinale del Masters vive un tie-break da pelle d'oca finito solo 20 a 18. Vedere per credere... Per lo svizzero in finale arriverà un comodo successo su Hewitt mentre il russo si prenderà la rivincita nella semifinale di Melbourne 2005 (9-7 al quinto).

Shanghai 2005: Nalbandian b. Federer 6-7(4) 6-7(11) 6-2 6-1 7-6(3)

Forse la finale più incredibile di tutti i tempi al Masters è quella vinta nel 2005 da David Nalbandian su Roger Federer. L'argentino viene chiamato all'ultimo momento per varie defezioni, mentre si trovava in vacanza a pescare. Prende il primo treno per la Cina e si guadagna la finale da numero 12 al mondo, vincendola in 5 set in rimonta. Quel match impedisce a Roger Federer di eguagliare il record di John McEnroe di 82 vittorie e 3 sconfitte in un anno, chiudendo con 81 vittorie e 4 sconfitte.

Londra 2010: Federer b. Nadal 6-3 3-6 6-1

Quando gioca così, sembra proprio che parli con la pallina e che le palline gli rispondano

Questo dichiara Novak Djokovic dopo aver ricevuto una lezione in semifinale dal tennista di Basilea. In quella settimana Federer regala un tennis fantastico. Rafa Nadal, dopo aver superato Murray in un'avvincente semifinale, si ferma al cospetto di re Roger. Il mancino di Manacor, indoor, non aveva mai sconfitto Federer ma dopo il secondo set i tifosi svizzeri sembrano un po' preoccupati. Non il basilese che chiude così un'annata non semplicissima contro il tennista più vincente del 2010 (tre Slam per Rafa).

