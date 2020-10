Tsitsipas e Zverev, oltre a essere gli ultimi qualificati nel torneo che riunisce i migliori otto giocatori del mondo (quest’anno riferiti al ranking generale e non al ranking sul singolo anno a causa delle modifiche legate alla pandemia di coronavirus), sono anche gli ultimi due vincitori . Il greco ce l’ha fatta lo scorso anno, battendo in sequenza Roger Federer e Dominic Thiem , mentre il tedesco nel 2018 ha superato prima ancora Federer e poi Novak Djokovic.

Federer sarà anche l’unico dei primi a non partecipare, poiché ha terminato con anticipo più che largo la stagione 2020 causa doppia operazione chirurgica. Gli altri qualificati sono Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem e Daniil Medvedev. Per i due posti restanti rimane in corsa anche Matteo Berrettini, già lo scorso anno protagonista nell’ultimo torneo dell’anno con la vittoria su Thiem, sebbene fosse già escluso dalle chance di qualificazione in semifinale.