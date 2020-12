In casa Italia saranno ben cinque gli azzurri al via. Simone Bolelli, che vinse con Fabio Fognini questo Slam nell’ormai lontano 2015, sarà in coppia con l’argentino Maximo Gonzalez, con cui farà praticamente coppia fissa nell’intera stagione. Duo tutto italiano quello formato da Lorenzo Sonego e da Andrea Vavassori, accoppiata non certo nuova, mentre Salvatore Caruso si cimenterà con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Interessante la coppia Sonego-Vavassori, con il piemontese che vorrà far bene anche in questo draw per mettere a frutto i miglioramenti tecnici dell’ultimo periodo evidenziati in singolare.