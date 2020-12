Tennis

Australian Open, Craig Tiley: "Federer si sta allenando a Dubai, ci proverà per l'8 febbraio"

AUSTRALIAN OPEN - Craig Tiley, direttore degli Australian Open, primo Slam della stagione in esclusiva su Eurosport e in programma dall'8 al 21 febbraio, svela il programma di Roger Federer che, dopo le due operazioni subite al ginocchio nel 2020, si prepara a Dubai in vista della stagione 2021.

00:00:34, 108 Visualizzazioni, 2 ore fa