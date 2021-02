Tennis

US Open 2018: Osaka in lacrime, a consolarla ci pensa Serena Williams

US OPEN 20018 - Il pubblico rumoreggia nel corso della premiazione dello US Open 2018 vinto da Naomi Osaka: a consolarla ci pensa Serena Williams, sua avversaria in finale. Giovedì le due si sfideranno in semifinale del Australian Open.

00:00:52, 72 Visualizzazioni, 13 ore fa