Tennis

Australian Open 2019: "Scusa Roger Federer, senza pass non puoi entrare"

TENNIS - Anche i campioni, i campionissimi, hanno bisogno del pass agli Australian Open. Chiedetelo a Roger Federer, bloccato all'ingresso degli spogliatoi perché non riconosciuto e perché appunto... Senza pass! Finché non arriva un membro dello staff ad aiutarlo, anche Roger è costretto ad aspettare fuori dalla porta, come un comune mortale: le regole sono regole!

00:00:27, 26 Visualizzazioni, 21 ore fa