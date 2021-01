Sono in tutto 13 i tennisti italiani al via delle qualificazioni del primo Slam del 2021, gli Australian Open, in programma quest’anno eccezionalmente sul cemento di Doha per il tabellone maschile e a Dubai per quello femminile, dal 10 al 13 gennaio. Chi si qualificherà al main draw raggiungerà gli altri dodici azzurri al day 1 di Melbourne il prossimo 8 febbraio, ovvero Matteo Berrettini, Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Jannik Sinner, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Marco Cecchinato, Gianluca Mager e Andreas Seppi e Camila Giorgi, Martina Trevisan e Jasmine Paolini.