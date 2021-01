Terzo set folle! L’azzurra prende in mano la partita costringendo perennemente sulla difensiva Konjuh che commette anche qualche errore di troppo. Errani vola in men che non si dica sul 4-0. A questo punto il successo e il pass per gli Australian Open 2021 sembrano cosa fatta per la tennista italiana: non è così. La bolognese diventa più fallosa, non solo al servizio, e la 23enne croata, non avendo nulla da perdere, gioca a tutto braccio e incredibilmente recupera i due break (4-4). Una sequenza di punti subiti da una situazione di vantaggio che avrebbe tramortito chiunque ma non Errani. L’azzurra dopo aver tenuto il proprio turno di servizio, non senza annullare una palla break (5-4), si difende in maniera incredibile sulle accelerazioni di Konjuh costringendola all’errore e dando forma così al 6-4 finale che vale l’accesso al tabellone principale degli Australian Open. Le statistiche rendono bene l’idea di come sia stata una partita a dir poco particolare. Errani ha servito il 72% di prime in campo, contro il 60% dell’avversaria, portando a casa il 55% di punti con la prima, la croata è riuscita a conquistarne il 64%. L’azzurra ha commesso 6 doppi falli, ben 11 quelli dell’avversaria.