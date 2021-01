alCome sappiamo, Roger Federer ha deciso di rinunciare agli Australian Open 2021 . Mancherà dopo 21 partecipazioni consecutive al main draw e 6 successi in bacheca , di cui l’ultimo nel 2018. Le motivazioni? Quella che ha preso più vigore, anche da quanto traplato dallo staff di Re Roger, è legata alla difficoltà nei tempi di recupero dopo la doppia operazione al ginocchio del 2020. In realtà, le motivazioni potrebbero essere altre. A rivelare ciò è stato Andre Sa , ex tennista brasiliano e ora direttore delle pubbliche relazioni tra i giocatori e il torneo australiano. A detta di Sa, infatti, la vera ragione per cui l’elvetico ha deciso di non partecipare riguardano la famiglia .

Il protocollo, stabilito dal governo australiano, prevede che gli atleti in gara dovranno sottoporsi a una quarantena di 14 giorni. Un fattore, come rivelato da Sa, assolutamente decisivo nella decisione del vincitore di 20 titoli del Grand Slam:





"Ho parlato con lui un mese fa e aveva due opzioni. Essere in Australia e stare in quarantena con la famiglia oppure venire da solo. Nella prima opzione, il problema era che Mirka e i suoi figli non avrebbero potuto lasciare la loro stanza, a differenza sua per gli allenamenti. Da questo punto di vista la moglie non approvava l’idea. In secondo luogo, essere solo avrebbe voluto dire essere distante almeno cinque settimane dalla sua famiglia" , le parole di direttore delle pubbliche relazioni ad Ace BandSports.