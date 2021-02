Non commette passi falsi Garbine Muguruza all'esordio in questo Australian Open. La spagnola archivia in due set la pratica Gasparyan con il risultato di 6-4, 6-0 in un match apparso mai realmente in discussione. La numero 14 al mondo controlla le fiammate della russa nel primo set, riuscendo poi a dilagare nel secondo strappando il pass per il secondo turno senza particolari sforzi. Adesso se la dovrà vedere contro Samsonova, fresca vincitrice del match contro Badosa.