Kyrgios (come sempre...) mai banale e sincero quello che twitta e che difende il rivale e collega Djokovic, nella tempesta che ha coinvolto il Kyrgios è E' un(come sempre...) mai banale e sincero quello che twitta e che difende il rivale e collega, nella tempesta che ha coinvolto il tennista serbo a pochi giorni dall'Australian Open. Attualmente positivo al Covid e, negli scorsi mesi, aveva criticato duramente Djokovic per aver organizzato un torneo nel giugno 2020 con la presenza del pubblico e senza il rispetto di alcun tipo di distanziamento sociale.

IL TWEET

"Sappiamo che ai media piace creare tempeste di m*****, come con la mia storia e tutto ciò che accade a Novak. Mi vergogno come atleta australiano che ha visto cosa ha fatto questo ragazzo per noi e per lo sport. Semplicemente non credo sia corretto come stiamo gestendo la vicenda, ma i media amano fare questo, amano dividere".

Mi vergogno come atleta australiano.

DOVE GUARDARE GLI AUSTRALIAN OPEN

Kyrgios: "Sono vaccinato e mi trattano come un no vax, assurdo!"

