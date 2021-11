Tennis

Australian Open, Novak Djokovic: "Deciderò quando ci saranno protocolli ufficiali"

AUSTRALIAN OPEN - Il numero 1 del mondo sulla sua partecipazione al primo Slam 2022: "Fino a quando non uscirà un comunicato ufficiale di Tennis Australia non ne parlerò più perché non voglio che escano notizie basate su presupposti e ipotesi"

00:00:54, un' ora fa