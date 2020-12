Il conto alla rovescia prosegue velocemente, pensando a quando gli Australian Open 2021 saranno di scena . Dall’8 al 21 febbraio il primo Slam della stagione sarà al centro dell’attenzione in un arco temporale diverso dal solito. Le questioni legate alla pandemia hanno costretto gli organizzatori a cambiare l’ordine delle cose, tenuto conto degli arrivi dei giocatori e del periodo di quarantena (2 settimane).

Ebbene, gli organizzatori hanno comunicato i nominativi dei giocatori e delle giocatrici che prenderanno parte al tabellone principale e delle qualificazioni (10-13 gennaio) in qualità di wild card. Nel main draw a guidare le fila ci sarà lo scozzese Andy Murray . L’ex n.1 del mondo e cinque volte finalista a Melbourne (2010, 2011, 2013, 2015 e 2016) sta cercando di ricostruirsi un percorso nel circuito, nonostante le questioni legate ai propri problemi fisici. Con 46 titoli vinti nel circuito, di cui tre Slam (2 Wimbledon e 1 Us Open), Andy (attualmente n.122 del mondo) vuol ripartire con grinta e determinazione, consapevole di tutte le difficoltà del caso.

Nel roster degli invitati anche il padrone di casa Thanasi Kokkinakis e l’indiano Sumit Nagal, che ha ricevuto l’invito riservato ai tennisti asiatici. Nel settore femminile, da rimarcare la presenza di Daria Gavrilova, ex n.20 WTA, e ora n.450, in crisi tecnica e di risultati. Qui invece tutti gli italiani presenti in tabellone e nelle qualificazioni.