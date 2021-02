La crisi è già passata. Sempre che un passaggino a vuoto di un paio di un paio di set, dopo 16 partite vinte consecutive, “crisi” possa davvero definirsi. Daniil Medvedev cancella i fantasmi del match contro Krajinovic al terzo turno e domina i suoi ottavi di finale contro l’americano Mackenzie McDonald. Tutto facile per il russo che con un perentorio 6-4 6-2 6-3 si impone con grande autorità sull’avversario odierno, giocando un match solidissimo e mai realmente in discussione. Medvedev si conferma così come uno dei grandi favoriti per la vittoria finale di questo torneo, se non addirittura il primo grande favorito. Il russo, infatti, grazie al successo odierno, ha infilato al 18esima partita consecutiva vinta dalla fine della scorsa stagione. Medvedev non perde infatti dai quarti di finale del torneo di Vienna contro Kevin Anderson: era fine ottobre! Da lì in poi vittoria a Pargi Bercy, ATP Finals, trionfo in ATP Cup con la Russia e facile navigazione – turno precedente escluso – fino ai quarti di finale. Ora troverà uno tra il connazionale Rublev – con cui ha praticamente sempre vinto – o il norvegese Casper Ruud. In bocca al lupo... A loro.