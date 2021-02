Esordio in scioltezza per una delle favorite di questo torneo, ovvero la campionessa dell’edizione 2019 Naomi Osaka. La giapponese, considerata una delle pretendenti al trono anche per questa edizione, ha vita facile contro la russa Pavlyuchenkova. Osaka si è importa col punteggio di 6-1, 6-2 trovando così con semplicità il passaggio al secondo turno. Secondo turno che per Osaka significherà subito un’avversaria potenzialmente più interessante: la francese Caroline Garcia, giustiziere in 2 della Hercog.

Di campionessa slam in campionessa slam, parte bene anche l’avventura australiana della campionessa in carica dell’ultimo Roland Garros Iga Swiatek. Nonostante qualche noia in preseason e il fatto che la Swiatek si presentasse al via senza partite nelle gambe, la polacca ha regolato in 2 set la veterana olandese Arantxa Rus: 6-1 6-3 il punteggio. Per Swiatek al secondo turno ci sarà Camila Giorgi: match curiosamente già giocato qui proprio 2 anni fa nell’esordio slam per la Switek e terminato 6-2 6-0 a favore di Camila. Nel mentre però le cose sono un po’ cambiate.

E sono certamente cambiate le cose anche per Angelique Kerber, che 5 anni fa qui si lanciava per la prima volta nel gotha del tennis femminile ma oggi registra una pesante sconfitta. La campionessa dell’edizione 2016 si arrende infatti al tempo e alla freschezza dell’americana Bernarda Pera. Kerber resta in partita solo un set: 6-0 6-4. Esce così un nome altisonante, ma certamente non uno di quelli considerati al top.

Buono anche l’avvio delle sorelle Williams. Di Serena abbiamo scritto a parte, mentre la veterana Venus continua a gestire avversarie e lo scorrere del tempo. Ottimo l’esordio di Venere che rifila un 7-5 6-2 ad un’altra veterana del circuito, la belga Filpkens. Per Venus ci sarà un altro incrocio vintage: sfiderà Sara Errani che nell'ultima partita tra le due - US Open 2014 - la sconfisse 6-0 0-6 7-6!

