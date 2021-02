L’ultima partita vinta risale al febbraio del 2020, quando a Dubai batteva il connazionale Gasquet in 2 set prima di arrendersi in semifinale a Novak Djokovic. Da lì in poi un infortunio, la pandemia e una ripresa dove Gael Monfils non è più stato lo stesso. Il francese, testa di serie n°10 del tabellone, è infatti sorpreso nella battaglia in 5 set contro il promettente finlandese Ruusuvuori, affacciatosi lo scorso anno con discreta costanza tra i primi 100 del mondo. Ruusuvuori è passato col punteggio di 3-6 6-4 7-5 3-6 6-3, sancendo così la prima caduta prestigiosa tra i big del tabellone maschile. Il finlandese così si apre il tabellone e troverà al secondo turno il vincente della sfida tra Nishioka e Martinez.