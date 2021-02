Quattro ore e 3 minuti che hanno ingolfato il programma della John Cain Arena, campo sul quale scenderanno poi le due azzurre impegnate oggi in tabellone (Errani e Giorgi). E’ venuta fuori una mega battaglia tra Wawrinka e Fucsovics , ma alla fine è passato l’ungherese dopo un autentico terzo set da montagne russe. Fucsovic è partito meglio, vincendo i primi due; Wawrinka ha tirato fuori il cuore nel terzo e nel quarto. E’ nel 5° set però che si è visto di tutto. Prima Fucsovics ha strappato il servizio ed è andato a servire per il match sul 5-3, salvo però impiantarsi clamorosamente al servizio. Wawrinka è così rientrato e sembrava pronto a dare la zampata finale. Nel super tie-break ai 10 punti infatti lo svizzero è andato avanti prima 6-1, poi 8-4 e infine 9-6, ovvero 3 match point consecutivi. Da lì però Stan ha perso 5 punti consecutivi, lasciando a Fucsovics il 7-5 6-1 4-6 2-6 7-6 che vale pass per il 3° turno contro Milos Raonic, vincitore in 4 set del suo match su Moutet.

Stessa buona sorte anche per Schwartzman , che spazza via – forse anche più facilmente di quanto previsto – le ambizioni del francese Muller: 6-2 6-0 6-3.

Rapido anche il successo dell’ultimo campione slam su questo superficie, ovvero il vincitore dello US Open 2020 Dominic Thiem. L’austriaco ha letteralmente piallato per 6-4 6-0 6-2 Dominic Koepfer. Una partita di grande livello soprattutto per l'intensità mentale messa in campo da Thiem, con un match solido e senza passaggi a vuoto. La testa di serie n°3 del tabellone dunque naviga serena al 3° turno: lì Thiem troverà in vincente di Humbert-Kyrgios. Se dovesse essere l’australiano, sarebbe il terzo turno più bello del tabellone.