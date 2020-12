Tennis

Federer, l'arte di non mollare mai: i 7 match-point annullati a Sandgren valgono la semifinale

AUSTRALIAN OPEN - Lo svizzero, dopo l'incredibile rimonta con Millman, sopravvive ancora e cancella sette match-point a Tennys Sandgren per una memorabile vittoria al quinto set: a 38 anni e 178 giorni il successo gli vale la semifinale degli Australian Open. Resta questa l'ultima perla di Federer in match ufficiali prima della sconfitta con Djokovic e del lungo stop per le operazioni al ginocchio

00:03:21, 14 Visualizzazioni, 28/01/2020 A 08:51